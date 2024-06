Ubisoft показала свежий игровой процесс и трейлер Star Wars Outlaws

Сюжет развернется в период между картинами «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».

В ходе своей традиционной официальной презентации Ubisoft Forward компания представила зрителям свежий трейлер будущего боевика Star Wars Outlaws. Речь идет о первом в истории проекте, создаваемом во вселенной франшизы "Звёздных войн" с открытым миром. Действие будет разворачиваться в период, происходящий между событиями фильмов "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". В презентационном ролике разработчики рассказали об основных чертах будущей игры, вновь представили ключевого персонажа - наёмницу Кей Весс, и её спутника, а также показали фрагменты сюжетных сцен. Игрокам дали обещание внедрить "бесконечные возможности" на каждом шагу путешествия. Дополнительно авторы выпустили в социальных сетях запись на десяти минут прохождения компьютерной игры Star Wars Outlaws. В этом ролике Кей Весс отправляется в Мос-Эйсли для того, чтобы выполнить задание по поиску таинственного стрелка во Внешнем кольце.

Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на PS5, Xbox Series и РС.

