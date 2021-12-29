Ubisoft рассказала об особенностях DLC "Assassin’s Creed Вальгалла: Заря Рагнарёка"

Игровое дополнение выйдет 10 марта.

Американская компания Ubisoft рассказала об особенностях нового игрового дополнения "Assassin"s Creed Вальгалла: Заря Рагнарёка". Ролик с подробностями появился на официальном YouTube-канале студии. По мнению создателей игры, на полное прохождение аддона у геймеров уйдет около 35 часов.

Напомним, что по сюжету главному персонажу Эйвору в обличье скандинавского бога войны и мудрости Одина предстоит посетить царство гномов Свартальхейм. Викинг отправится на поиски Бальдра, который был заточен бессмертным огненным великаном Суртом. Игроки получат в контенте дополнительные локации, экипировку, сюжетные миссии и божественные силы, которые персонаж будет черпать от поверженных противников.

Релиз "Зари Рагнарёка" запланирован на 10 марта 2022 года на всех игровых консолях PlayStation, Xbox, а также PC. Приобрести полную версию DLC можно будет за 40 долларов (2 849 рублей).

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Фото и видео: YouTube / Ubisoft Россия

