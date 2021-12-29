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Анонсирован мрачный экшен Mandragora с напряжёнными битвами

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Дата выхода игры пока не обозначена.

Студии -разработчики Primal Game Studio и Marvelous Europe анонсировали новый ролевой сайд-скроллер Mandragora. В нем рассказывается про мрачный мир, наполненный ужасными тварями. Героям предстоит сразиться с монстрами, которые загнали человечество за кирпичные стены и высокие заборы. При этом оставшиеся на свободе люди не могут получать удовольствие от жизни. 

Создатели обещают геймерам интересный сюжет, а также много запоминающихся противников и союзников. Перед ними восстанут этические дилеммы. А геймплей будет наполнен атмосферным саундтреком и интерактивным миром. 

Официальная дата релиза игрового проекта неизвестна. Mandragora должна выйти на PC, консолях PS5 и Xbox Series. В Steam игру уже сейчас можно добавить в желаемое.

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Фото и видео: YouTube / Mandragora

Теги: mandragora, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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