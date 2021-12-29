Мобильная игра Harry Potter: Magic Awakened выйдет в 2022

Проект придет на Запад и в РФ.

Популярная мобильная карточная игра Harry Potter: Magic Awakened выйдет на Западе и в России в 2022 году. Разработчики переносят проект на платформы iOS и Android для гаджетов. Пользователю позволят стать одним из учеников школы магии Хогвартс после получения заветного письма. Геймер начнет изучать заклинания, дружить с другими учениками, сражаться на магических дуэлях и совершенствовать полученные навыки. В настоящее время доступна предварительная регистрация на портале проекта.

Напомним, что в 2021 года игра вышла на территории Китая. Она стала крупнейшим новым релизом. Только за первую неделю в местном App Store она принесла создателям свыше 22 млн долларов.

Вышел трейлер фильма "Проект "Адам" с Райаном Рейнолдсом.

Фото и видео: YouTube / IGN

