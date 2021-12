Ubisoft анонсировала ремейк игры Splinter Cell

Дата выхода проекта еще не определена.

Ubisoft официально анонсировала ремейк оригинальной игры Splinter Cell. Трейлер появился на собственном YouTube-канале разработчиков. Проект создается на базе движка Snowdrop. Пока что он находится на ранней стадии производства.

Специалисты заметили, что планируют обновить графику, а также добавят новые элементы дизайна механик для геймплея и интерфейса. Разработчики надеются сохранить дух оригинального стелса, но при этом заложить основу для будущих более модернизированных тайтлов по данной франшизе.

Напомним, что оригинальная версия Splinter Cell вышла в 2002 году. Дата выхода ремейка пока что неизвестна. Разработкой займется подразделение Ubsioft в канадском городе Торонто. Сейчас туда активно разыскиваются специалисты.

Фото и видео: YouTube / Ubisoft North America