Дело об убийстве близнецов на Загребском бульваре передали в суд

Тела родственников с колото-резаными ранами нашли в сгоревшей квартире.

В Петербурге будут судить двух мужчин, обвиняемых в убийстве 51-летних близнецов на Загребском бульваре. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Преступление произошло в августе прошлого года. Поводом для расправы стало желание наживы. По версии следствия, мужчины выпивали с погибшей женщиной и узнали о ценных вещах в квартире. Позже они ворвались в помещение и жестоко расправились со знакомой и ее братом-близнецом.

После визита мужчин пропали браслет, кольцо, телевизор, мужские куртки, сотовый телефон, золотая цепочка с нательным крестом. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники подожгли квартиру, открыв газ. Тела близнецов сильно обгорели, однако эксперты смогли заметить многочисленные колото-резаные раны.

Дело передано в суд. Слушание назначено на 11 сентября.

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Фото: Piter.TV