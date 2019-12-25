Убийцу Тупака приговорили к пожизненному сроку

Ранее, 31 августа, присяжные признали Дэвиса виновным в убийстве первой степени.

Американская судебная инстанция приговорила 63-летнего Дуэйна Дэвиса, признанного виновным в организации убийства американского рэпера Тупака Шакура в 1996 году, к пожизненному заключению. Заключенный имеет право на условно-досрочное освбождение не ранее, чем через 40 лет. Соответствующим данными с местной аудиторией поделились журналисты телеканала CNN. В СМИ уточнили, что приговор вынесен 13 октября судьей Карли Кирни. Согласно решению, условно-досрочное освобождение фигуранту расследования не гарантировано. Таким образом осужденный может провести в тюрьме остаток жизни. Однако ему зачтут 731 день, который он уже провел под стражей.

Сторона обвинения уверена, что Дэвис занимал высокое положение в преступной группировке Southside Compton Crips. В результате он организовал нападение на Тупка Шакура в отместку за драку между окружением рэпера и его племянником Орландо Андерсоном. Конфликт между сторонами произошел в отеле MGM Grand в городе Лас-Вегас. Прокуратура не говорила о том, что Дэвис лично стрелял в музыканта. Потерпевший получил огнестрельные ранения в момент, когда находился в автомобиле вместе со своим музыкальным продюсером Мэрионом Найтом. Тупак Шакур умер спустя шесть дней в возрасте 25 лет.

Напомним, что это скандальное убийство оставалось нераскрытым почти 30 лет. Следователи не смогли обнаружить оружие, из которого был застрелен рэпер. Важными доказательствами обвинения стали собственные признания Дэвиса. Он неоднократно рассказывал о своей причастности к преступлению в интервью, документальных фильмах и подкастах. В 2019 году мужчина выпустил мемуары с изложением своей версии событий. Таким образом он остается единственным человеком, которому предъявили обвинение в убийстве Тупака Шакура.

В США начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура.

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