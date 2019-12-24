Убийце-расчленителю 18-летней девушки в Чите огласили приговор

Суд назначил убийце 14 лет в колонии особо режима.

В Чите завершил суд над убийцей - расчленителем 18-летней девушки.

Следствием и судом установлено, что 4 октября 2019 года мужчина познакомился с 18-летней девушкой и привел ее к себе в квартиру, где они распивали алкоголь. В ходе вечеринки у мужчины возникла острая неприязнь к девушке, он избил ее, а затем задушил руками. После содеянного он продолжил пить.

6 октября он расчленил тело и выбросил останки девушки в разные части города и реку. Ранее Piter.TV сообщал, что голову девушки нашли дети, гулявшие возле дома, где проживал убийца. В этот же день мужчину нашли и задержали. 38-летний мужчина полностью признался в содеянном. Он ранее неоднократно был судим.

Суд учел все обстоятельства дела, признал мужчину виновным и вынес свой вердикт: 14 лет лишения свободы с пребыванием в колонии особого режима. Кроме того, он должен выплатить 2 миллиона рублей бабушке убитой им девушки.

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Фото: ВК, СЕЙЧАС В ЧИТЕ | Чита | Chita