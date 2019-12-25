В Чите мальчик сбежал от пьющей матери, которая его избивала

Женщина пойдет под суд, также готовятся документы о лишении ее родительских прав.

Жительница Читы пойдет под суд издевательства над сыном.

Издание "Чита!Ру" со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает, что 30-летняя местная жительница с декабря 2019 года по март 2020 года систематически распивала алкоголь в присутствии 11-летнего сына. Не покупала домой еду и развела в квартире антисанитарные условия.

Дважды за провинности избила сына шнуром от компьютера. Из-за невыносимых условий дома мальчик сбежал и скитался по улицам. Вскоре его нашли полицейские и поместили в спецучреждение.

Сейчас на женщину возбуждено уголовное дело по статье "ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с ребёнком". Кроме того, готовятся документы на лишение ее родительских прав.

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