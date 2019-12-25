В Москве в аквапарке поймали педофила из Калужской области

Следственные органы занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента в столичном аквапарке.

В московском аквапарке поймали извращенца-педофила, бизнесмена из Калужской области.

Следственные органы СКР по г. Москва сообщают, что к ним поступление заявление от родителей подростков, при которых молодой мужчина совершал противоправные действия в одном из столичных аквапарков. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Издание "МК" рассказало о подробностях происшествия в аквапарке. Сообщается, что в аквапарке вместе с родителями и младшей грудной сестренкой отдыхали мальчики 9 и 14 лет. Когда к концу отдыха подростки пошли в душевую, на их глазах посторонний мужчина стал самоудовлетворяться. Старший брат испугался и вывел младшего из душевой, и рассказал о происходящем в душе. Разъяренный отец ворвался в душевую и избил извращенца. Разняла их охрана аквапарка.

Педофилом-извращенцем оказался 38-летний бизнесмен родом из Калужской области. Уточняется, что этот мужчина является постоянным клиентом аквапарка, но в противоправных действиях ранее замечен не был.

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