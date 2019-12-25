В Астрахани педофил меньше чем за год совратил 10 маленьких девочек

Следствием и судом доказано 43 эпизода насильственных действий молодого мужчины по отношению к девочкам от 9 до 14 лет.

В Астрахани суд отправил педофила-насильника на 22 года в колонию строгого режима.

Региональные следственные органы сообщают, что состоявшийся суд признал 30-летнего мужчину виновным в 43 эпизодах насильственных действий к несовершеннолетним девочкам. Следствием и судом установлено, что с марта 2018 года по декабрь 2018 года мужчина совратил 10 девочек в возрасте от 9 до 14 лет.

Путем угроз и психологического давления мужчина заставлял присылать несовершеннолетних ему фотографии и видео интимного характера. Кроме того установлено, что с двумя из них он встречался лично и совершал над ними изнасилования и другие насильственные действия сексуального характера.

Суд отправил педофила на 22 года в колонию строго режима.

Сегодня ранее:В Ростовской области военный-маньяк душил, насиловал, а затем убивал женщин

Фото:pixabay.com