В Чите из окна выбросили расчлененное тело девушки

Голову убитой девушки нашли дети, которые гуляли возле дома.

В Чите мужчина убил девушку, тело расчленил и выбросил в окно.

В воскресенье, 6 октября, от местных жителей, пролеживающих по улице Богомягкова в Чите, поступило сообщение о лежащих на козырьке подъезда останках молодой девушки. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, откуда было выброшено расчлененное тело. На 12 этаже этого дома был задержан мужчина 1981 года рождения, который арендовал квартиру в этом доме. В соцсетях пишут, что на голову наткнулись дети, гулявшие возле дома.

По факту убийства молодой 19-летней девушки заведено уголовное дело.

Следователи с участием следователей-криминалистов проводят осмотр места происшествия, допрашивают жителей дома. Устанавливаются очевидцы преступления. Совестно с сотрудниками полиции проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. СУ СК РВ по Забайкальскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: ВК, СЕЙЧАС В ЧИТЕ | Чита | Chita