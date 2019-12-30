В Чите мужчина убил 18-летнюю девушку, тело расчленил и выбросил

Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд.

В Чите завершено расследование уголовного дела читинского убийцы - расчленителя.

Как сообщают региональные следственные органы, 38-летний убийца - расчленитель признал свою вину в совершенном преступлении. По версии следствия, 4 октября 2019 года мужчина познакомился с 18-летней девушкой и привел ее к себе в квартиру, где они распивали алкоголь. В ходе вечеринки у мужчины возникла острая неприязнь к девушке, он избил ее, а затем задушил руками. После содеянного он продолжил пить.

6 октября он расчленил тело и выбросил останки девушки в разные части города и реку. Ранее Piter.TV сообщал, что голову девушки нашли дети, гулявшие возле дома, где проживал убийца. В этот же день мужчину нашли и задержали.

Следователи провели комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе генотипоскопическая, а также психолого-психиатрическая, согласно выводам которой обвиняемый признан способным отдавать отчет своим действиям. СУ СК РФ по Забайкальскому краю

Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: ВК, СЕЙЧАС В ЧИТЕ | Чита | Chita