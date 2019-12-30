В Гурьевске под Калининградом 57-мужчина надругался над 4-летней девочкой

57-летний житель Гурьевска пойдет под суд за развращение 4-летней девочки.
Следственные органы РФ по Калининградской области сообщают, что расследование уголовного дела в отношении жителя Гурьевска по статье "иные насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" завершено.
По версии следствия, 19 октября мужчина заманил к себе в квартиру 4-летнюю девочку, обещая ей сладости. В квартире мужчина совершил "иные действия сексуального характера".
Насилия к потерпевшей мужчина не применял, но указанные действия квалифицированы следствием именно как насильственные, в связи с тем, что в силу малолетнего возраста девочка не понимала характер совершаемых в отношении нее действий.
СУ СК РФ по Калининградской области
Девочка рассказала о произошедшем родителям, те сообщили в полицию. Мужчину арестовали. Сейчас дело передано в суд с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу. Потерпевшей девочке оказана психологическая помощь, чтобы минимизировать последствия насилия.
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Фото: Piter.TV
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