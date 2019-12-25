Американец убил и расчленил родителей, а голову матери сварил в кастрюле

В Теннеси США мужчину приговорили к пожизненному заключению из-за жестокого убийства родителей.
Издание Daily Star сообщает, что американец в 2016 году убил родителей. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тела. Он собирался растворить останки в кислоте. Пытался содрать кожу, а конечности упаковать в контейнеры. Голову матери мужчина сварил в кастрюле.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина убил родителей из-за их страховки. Состоявшийся суд отправил его на пожизненное.
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Фото: Daily Star, pixabay
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