В Красноярском крае из-за лося погибли 2 человека

Под Ачинском Красноярского края в ДТП с лосем погибли 2 человека, ребенок в тяжелом состоянии в больнице.
Накануне вечером, 6 октября, около 7 вечера на 14-м километре автодороги Ачинск — Бирилюссы иномарка наехала на трассе на лося. В ДТП погибли водитель и пассажир - мужчина. 4-летний ребенок в реанимации в больнице, сообщает НГС24.
Лось, судя по кадрам в соцсетях, также погиб.
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Фото: ГИБДД Красноярского края,pixabay
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