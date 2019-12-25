В Красноярском крае из-за лося погибли 2 человека

В ДТП выжил только ребенок.

Под Ачинском Красноярского края в ДТП с лосем погибли 2 человека, ребенок в тяжелом состоянии в больнице.

Накануне вечером, 6 октября, около 7 вечера на 14-м километре автодороги Ачинск — Бирилюссы иномарка наехала на трассе на лося. В ДТП погибли водитель и пассажир - мужчина. 4-летний ребенок в реанимации в больнице, сообщает НГС24.

Лось, судя по кадрам в соцсетях, также погиб.

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Фото: ГИБДД Красноярского края,pixabay