  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Красноярском крае из-за лося погибли 2 человека
Сегодня, 10:20
113
MShaffter

В Красноярском крае из-за лося погибли 2 человека

0 0

В ДТП выжил только ребенок.

Под Ачинском Красноярского края в ДТП с лосем погибли 2 человека, ребенок в тяжелом состоянии в больнице.

Накануне вечером, 6 октября, около 7 вечера на 14-м километре автодороги Ачинск — Бирилюссы иномарка наехала на трассе на лося. В ДТП погибли водитель и пассажир - мужчина. 4-летний ребенок в реанимации в больнице, сообщает НГС24.

Лось, судя по кадрам в соцсетях, также погиб.

Ранее:В Тверской области лось стал причиной гибели водителя

Фото: ГИБДД Красноярского края,pixabay

Теги: красноярские новости, лось на дороге, новости красноярского края, погибли изза лося
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии