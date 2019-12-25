В Тверской области лось стал причиной гибели водителя

Столкновение произошло на 61-м км дороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна.

В Тверской области после столкновения легковушки и лося погиб водитель.

Сегодня утром, 2 октября, на автодороге Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна на 61 километре легковой автомобиль под управлением мужчины 1946 года рождения столкнулся с выбежавшим на трассу лосем, сообщает Тverigrad. В результате столкновения машину выбросило в кювет.

Водитель погиб на месте ДТП. По кадрам опубликованным изданием с места аварии, лось также погиб.

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Фото:pixabay