Под Липецком в аварии погиб 14-летний байкер

Его 13-летний пассажир в больнице.

Под Липецком разбился в ДТП 14-летний подросток.

Страшное ДТП произошло в Грязинском районе около 19 часов на автотрассе Липецк – Грязи – Песковатка. Мотоцикл под управлением 14-летнего подростка столкнулся с ВАЗ под управлением 29-летего водителя. После удара с отечественной легковушкой мотоцикл отбросило на встречку в лоб "Тойота" под управлением 39-летней женщины.

В результате двойного столкновения юный мотоциклист погиб на месте ДТП, его 13-летний пассажир с травмами в больнице. Уточняется, что и байкер и пассажир были без защитной экипировки и светоотражающих элементов. По предварительным данным, причиной ДТП стало грубое нарушение ПДД при очередности проезда, сообщает региональное УМВД по Липецкой области.

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