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В Ярославле в ДТП погиб мотоциклист и его пассажирка

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Байк столкнулся с легковым автомобилем и загорелся.

В Ярославле в ДТП с мотоциклом погибли парень и девушка.

Авария произошла накануне вечером на улице Гагарина в Ярославле. На дороге столкнулись автомобиль "Форд" и мотоцикл "Хонда". После столкновения мотоцикл загорелся. Байкер и его подруга погибли на месте ДТП. По словам очевидцев, молодой человек лежал на проезжей части, а девушку отбросило в кусты за пределы дороги.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства ДТП с двумя погибшими.

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Видео и фото: ВК, Жесть Ярославля

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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