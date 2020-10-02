В Ярославле в ДТП погиб мотоциклист и его пассажирка

Байк столкнулся с легковым автомобилем и загорелся.

В Ярославле в ДТП с мотоциклом погибли парень и девушка.

Авария произошла накануне вечером на улице Гагарина в Ярославле. На дороге столкнулись автомобиль "Форд" и мотоцикл "Хонда". После столкновения мотоцикл загорелся. Байкер и его подруга погибли на месте ДТП. По словам очевидцев, молодой человек лежал на проезжей части, а девушку отбросило в кусты за пределы дороги.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства ДТП с двумя погибшими.

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Видео и фото: ВК, Жесть Ярославля