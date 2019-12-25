Под Новосибирском пенсионерку насмерть сбила электричка

Трагедия произошла на 3317 километре 1-го перегона станций Обь — Чик.

В Новосибирске пенсионерка погибла под колесами поезда.

Издание "НГС" со ссылкой на управление на транспорте МВД по СФО сообщает, что на 3 317 километре первого перегона станций Обь - Чик 76-летняя женщина, жительница Оби, была сбита электричкой.

Машинист предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте. Как удалось установить, две пенсионерки 67 и 76 лет решили сократить путь через железнодорожные пути в неустановленном месте. Одна из женщин успела перейти пути, вторая нет.

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