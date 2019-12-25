В Сергиево мужчина попал под колеса "Ласточки"

Пострадавший скончался на месте аварии.

В Ленобласти мужчина оказался под колесами скоростного поезда. По информации Piter.tv, инцидент произошел на станции Сергиево утром 25 декабря.

Мужчина попал под "Ласточку" в 04:45. Известно, что пострадавшего не успели доставить в больницу. Он погиб на месте происшествия от телесных повреждений.

Подробности случившегося уточняются. На данный момент устанавливается, при каких обстоятельствах житель Ленобласти оказался на рельсах.

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Фото: Piter.tv