В Сергиево мужчина попал под колеса "Ласточки"

В Ленобласти мужчина оказался под колесами скоростного поезда. По информации Piter.tv, инцидент произошел на станции Сергиево утром 25 декабря.
Мужчина попал под "Ласточку" в 04:45. Известно, что пострадавшего не успели доставить в больницу. Он погиб на месте происшествия от телесных повреждений.
Подробности случившегося уточняются. На данный момент устанавливается, при каких обстоятельствах житель Ленобласти оказался на рельсах.
Ранее на Piter.tv: на Васильевском острове водитель такси пытался изнасиловать пассажирку.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
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Заранее большое человеческое спасибо.