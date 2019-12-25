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В Сергиево мужчина попал под колеса "Ласточки"
Сегодня, 12:19
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В Сергиево мужчина попал под колеса "Ласточки"

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Пострадавший скончался на месте аварии.

В Ленобласти мужчина оказался под колесами скоростного поезда. По информации Piter.tv, инцидент произошел на станции Сергиево утром 25 декабря.

Мужчина попал под "Ласточку" в 04:45. Известно, что пострадавшего не успели доставить в больницу. Он погиб на месте происшествия от телесных повреждений.

Подробности случившегося уточняются. На данный момент устанавливается, при каких обстоятельствах житель Ленобласти оказался на рельсах.

Ранее на Piter.tv: на Васильевском острове водитель такси пытался изнасиловать пассажирку.

Фото: Piter.tv

 

Теги: ласточка, ленобласть, попал под поезд, ржд, сергиево
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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avondev
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