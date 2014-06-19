На Васильевском острове водитель такси пытался изнасиловать пассажирку

Мужчина трогал девушку за половые органы. Напуганной петербурженке удалось покинуть автомобиль.

В центре Петербурга водитель автомобиля домогался до пассажирки. По информации Piter.tv, девушка смогла покинуть салон иномарки. Она обратилась в полицию.

Инцидент произошел на Среднем проспекте В.О. в пятницу, 24 декабря. Шофер трогал девушку за гениталии, гладил ноги 22-летней пассажирки и насильно целовал. В результате инцидента ей удалось покинуть машину.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге водитель иномарки открыл огонь из травматики по машине медиков.

Фото: Pexels