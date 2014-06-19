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На Васильевском острове водитель такси пытался изнасиловать пассажирку
Сегодня, 11:49
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На Васильевском острове водитель такси пытался изнасиловать пассажирку

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Мужчина трогал девушку за половые органы. Напуганной петербурженке удалось покинуть автомобиль.

В центре Петербурга водитель автомобиля домогался до пассажирки. По информации Piter.tv, девушка смогла покинуть салон иномарки. Она обратилась в полицию. 

Инцидент произошел на Среднем проспекте В.О. в пятницу, 24 декабря. Шофер трогал девушку за гениталии, гладил ноги 22-летней пассажирки и насильно целовал. В результате инцидента ей удалось покинуть машину. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге водитель иномарки открыл огонь из травматики по машине медиков.

Фото: Pexels

 

Теги: водитель такси, колпино, попытка изнасилования
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
avondev
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Заранее большое человеческое спасибо.
 

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