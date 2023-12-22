Грузовой поезд насмерть сбил человека вблизи Зеленогорска

В результате случившегося 41-летний петербуржец погиб.

В Петербурге местного жителя сбил поезд. Инцидент произошел около Зеленогорска. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

Горожанин, который шел по рельсам, не заметил приближающийся поезд. Машинист использовал звуковой сигнал, чтобы мужчина обратил внимание на состав. Кроме того, водитель поезда применил экстренное торможение. Но ничего из этого не помогло избежать трагедии.

Пешеход попал под поезд и получил смертельные травмы. В результате случившегося 41-летний петербуржец погиб.

Место происшествия уже осмотрели следователи. Правоохранители опросили свидетелей. По данному факту проводится проверка. Личность погибшего устанавливается.

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Фото: Piter.tv