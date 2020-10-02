На видео попал момент столкновения грузовика с мотоциклами в Невском районе

В результате ДТП погиб 33-летний байкер.

В субботу, 21 августа, у дома № 40 по Октябрьской набережной произошло смертельное ДТП. Под колесами КамАЗа оказались сразу два байкера. Об этом сообщили свидетели случившегося в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В результате столкновения погиб 33-летний мотоциклист. Второй водитель двухколесного транспорта находится в реанимации НИИ им. Джанелидзе. У мужчины диагностировали многочисленные переломы и черепно-мозговую травму.

По предварительной информации, байкеры влетели в грузовой автомобиль на высокой скорости, когда бетономешалка разворачивалась.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Колпино жестко столкнулись Газель и такси.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург