  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:45
184
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На видео попал момент столкновения грузовика с мотоциклами в Невском районе

0 0

В результате ДТП погиб 33-летний байкер.

В субботу, 21 августа, у дома № 40 по Октябрьской набережной произошло смертельное ДТП. Под колесами КамАЗа оказались сразу два байкера. Об этом сообщили свидетели случившегося в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В результате столкновения погиб 33-летний мотоциклист. Второй водитель двухколесного транспорта находится в реанимации НИИ им. Джанелидзе. У мужчины диагностировали многочисленные переломы и черепно-мозговую травму. 

По предварительной информации, байкеры влетели в грузовой автомобиль на высокой скорости, когда бетономешалка разворачивалась.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Колпино жестко столкнулись Газель и такси. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп на октябрьской набережной, погиб байкер, столкновение камаза с мотоциклами
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии