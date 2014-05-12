В Колпино жестко столкнулись Газель и такси

В Колпино на перекрестке столкнулись Газель и легковой автомобиль. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах.
На кадрах видео можно наблюдать, как легковой автомобиль на большой скорости врезается в поворачивающую Газель. От удара у последней вылетает дверь. Об автомобиля сильно помялись. Сведения о пострадавших не поступали. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.
Ранее на Эльбрусе спасли петербуржца, провалившегося в ледяную расщелину.
Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Видео: Piter.tv
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