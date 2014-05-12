В Колпино жестко столкнулись Газель и такси

Сведения о пострадавших не поступали.

В Колпино на перекрестке столкнулись Газель и легковой автомобиль. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах.

На кадрах видео можно наблюдать, как легковой автомобиль на большой скорости врезается в поворачивающую Газель. От удара у последней вылетает дверь. Об автомобиля сильно помялись. Сведения о пострадавших не поступали. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.

Ранее на Эльбрусе спасли петербуржца, провалившегося в ледяную расщелину.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Piter.tv