Видео: на Эльбрусе спасли петербуржца, провалившегося в ледяную расщелину

Туриста спасло то, что он шел в связке с группой – это помогло ему не упасть еще глубже.

В субботу, 21 августа, в горах Карачаево-Черкессии спасли петербуржца, который провалился расщелину. Он оказался на глубине 4 100 метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в социальной сети Instagram.

Инцидент произошел с северной стороны горы в районе Джилы-Су. Туриста спасло то, что он шел в связке с группой – это помогло ему не упасть еще глубже. На кадрах видео можно наблюдать, что сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России вытащили мужчину из трещины и переместили на равнину.

Сообщается, что операция прошла успешно. От медицинской помощи альпинист отказался.

Ранее в Таджикистане погиб российский альпинист.

Видео: Вконтакте / МЧС России