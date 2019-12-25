Спасатели продолжают поиски тела.

В Таджикистане погиб российский альпинист. Об этом журналистам " РИА Новостей" рассказали представители посольства Москвы в Душанбе. Известно, что трагедия зафиксирована в горах Пальмиры. Жертвой стал Александр Маслов. Он планировал взобраться вместе с группой на вершину Сент-Экзюпери в районе ледника Федченко 28 июля.

С момента трагедии российские дипломаты продолжают находиться в контакте с группой альпинистов, а также родственниками погибшего, спасателями и представителями туристического агентства. Ранее стало известно, что в горах разбился вертолет Ми-8, направленный на поиски туристов из РФ. Четверо пассажиров травмировались. Погиб пилот Сергей Тютин.

В Таджикистане разбился спасательный самолет, летевший к россиянам.

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