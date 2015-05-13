  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ДТП на Октябрьской набережной пострадал подросток
Сегодня, 15:42
115
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В ДТП на Октябрьской набережной пострадал подросток

0 0

В результате столкновения автомобилей "Опель" и "Фольксваген" помощь медиков понадобилась двум участникам аварии.

Сегодня, 17 октября, около 14:54 в Невском районе произошло ДТП с участием такси "Ситимобил" и иномарки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате столкновения "Фольксвагена" и "Опеля" на пересечении Октябрьской набережной и Новосаратовской улицы пострадали два человека, среди них был ребенок. 

Подробности инцидента уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на развязке КАД с Пулковским шоссе перекрыли движение в связи с ДТП.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп на октябрьской набережной, новосаратовская улица, пдд, пострадал ребенок
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии