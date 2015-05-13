В ДТП на Октябрьской набережной пострадал подросток

Сегодня, 17 октября, около 14:54 в Невском районе произошло ДТП с участием такси "Ситимобил" и иномарки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
В результате столкновения "Фольксвагена" и "Опеля" на пересечении Октябрьской набережной и Новосаратовской улицы пострадали два человека, среди них был ребенок.
Подробности инцидента уточняются. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на развязке КАД с Пулковским шоссе перекрыли движение в связи с ДТП.
Фото: Piter.tv
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