Видео момента ДТП: Под Калугой разбилась насмерть молодая пара на мотоцикле

Байкер врезался в попутный автомобиль, который совершал разворот.

Под Малоярославцем в Калужской области погибли молодой мотоциклист и его девушка.

Авария произошла накануне, 24 сентября, на 125 километре автодороги А-130 в темное время суток. На трассе столкнулись мотоцикл под управлением 27-летнего мужчины и "Нива Шевроле". Во время ДТП от полученных травм на месте скончался мотоциклист и его 26-летняя девушка. Водитель "Нивы" получил травмы различной степени тяжести.

В соцсетях опубликовано видео с моментом ДТП, снятое на камеру видеорегистратора автомобиля очевидца. На видео видно, что мотоцикл на огромной скорости совершает обгон машины с видеорегистратором через сплошную полосу. А "Нива" совершает разворот. Столкновение произошло на встречной полосе.

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Видео: ВК, Калужские Новости