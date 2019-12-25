В Австрии и ФРГ приостанавливают рассмотрение вопросов выдачи убежища для сирийцев

Власти Австрии и ФРГ приостанавливают рассмотрение вопросов выдачи убежища для сирийцев. Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", Сирия при Асаде считалась в ЕС опасной для пребывания страной, и это давало сирийцам право на убежище. В результате сирийцев ехало в Европу даже больше, чем афганцев. Сейчас, по логике бюрократов, обстоятельства изменились.
Авторы поста уверены, что немцы боятся новой большой волны мигрантов-сирийцев, которым еще только предстоит вкусить все прелести воспеваемой западными СМИ "оппозиции". И ставят бюрократическую "дамбу" на пути этой волны.
Что выглядит весьма цинично, учитывая вклад западных стран и в поддержку гражданской войны в Сирии, и ее последующего экономического удушения, ставшего одной из причин краха ее законных властей.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее эксперты прокомментировали результаты президентских выборов в Гане.
Фото: Pxhere
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