По логике бюрократов, обстоятельства изменились.

Власти Австрии и ФРГ приостанавливают рассмотрение вопросов выдачи убежища для сирийцев. Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", Сирия при Асаде считалась в ЕС опасной для пребывания страной, и это давало сирийцам право на убежище. В результате сирийцев ехало в Европу даже больше, чем афганцев. Сейчас, по логике бюрократов, обстоятельства изменились.

Авторы поста уверены, что немцы боятся новой большой волны мигрантов-сирийцев, которым еще только предстоит вкусить все прелести воспеваемой западными СМИ "оппозиции". И ставят бюрократическую "дамбу" на пути этой волны.

Что выглядит весьма цинично, учитывая вклад западных стран и в поддержку гражданской войны в Сирии, и ее последующего экономического удушения, ставшего одной из причин краха ее законных властей. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали результаты президентских выборов в Гане.

Фото: Pxhere