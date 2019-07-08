У здания украинского телеканала начался митинг против телемоста с Россией

Пришедшие на акцию требуют отозвать лицензию у канала.

В понедельник, 8 июля, у здания украинского телеканала NewsOne начался митинг против телемоста с Россией. Об этом сообщают СМИ.

В данный момент полиция оцепила здание. Активисты жгут фаеры и требуют отозвать лицензию у канала. На место прибыли 6 машин национальной гвардии, 10 патрульных автомобилей нацполиции и 3 автобуса полиции особого назначения.

Напомним, что телемост под названием "Надо поговорить" между телеканалами "Россия 1" и NewsOne анонсирован на 12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту программу "дешевым, но опасным пиар-ходом". Политик уверен, что цель телемоста - разделить украинцев на два лагеря.

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