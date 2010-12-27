"Мразь и подонок": Кадыров прокомментировал поступок грузинского журналиста 

Глава Чеченской Республики настаивает на возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 8 июля, Рамзан Кадыров прокомментировал поступок грузинского журналиста, который в нецензурной форме оскорбил Путина. Свое мнение по этому поводу глава Чеченской Республики выразил в своем Telegram-канале.

Кадыров предположил, что руководство канала знало о намерениях журналиста, иначе бы прямой эфир "выключили бы на первых секундах".

Габуния - урожденный трус и бесполое существо. Это - позор грузинского народа и Грузии. Любые попытки свести случившееся к выходке отдельно взятого журналиста несостоятельны, неуклюжи и не могут быть ни каком уровне приняты к сведению. Всё произошло, как и было задумано телеканалом, а возможно и за стенами Рустави - 2 сказано в сообщении

Также политик заявил, что Габуния оскорбил не Президента России, а российский народ в целом. Он потребовал президента и премьер-министра Грузии немедленно принести официальные и публичные извинения Президенту России. Кроме того, Кадыров настаивает, что против Габуния нужно возбудить уголовное дело за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России.

Мы не можем постоянно делать вид, что не замечаем подчёркнуто враждебные выходки со стороны Грузии. Поэтому необходимо в отношение страны ввести самые жёсткие санкции, не затрагивающие грузин-граждан России. Сейчас нам пытаются внушить, что Грузия осудила выходку мерзавца, но нужно не осуждать, а держать мерзавца подальше от прямого эфира заявил Кадыров

Напомним, что Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." с обращения к Путину. Журналист не только жестко оскорбил главу российского государства, но и "прошелся" по памяти его покойных родителей.

Ранее мы сообщали о том, что грузинский телеканал "Рустави 2" отстранил от работы ведущего, оскорбившего Путина

Фото:кадыров/вк