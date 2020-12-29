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У заказчика ЗСД и Широтной магистрали в Петербурге сменился гендиректор
Сегодня, 20:26
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smirenny

У заказчика ЗСД и Широтной магистрали в Петербурге сменился гендиректор

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Строительство этой Витебской развязки оценивается в 27 млрд рублей, но вместе с подготовкой территории — в 39 млрд.

Во вторник, 26 января, Константин Попов покинул должность генерального директора АО "ЗСД". Об этом сообщила "Фонтанка". 

Его место занял Дмитрий Карлик, который был назначен заместителем председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры в мае 2020 года. В его распоряжении должны были находиться вопросы метростроения. 

Напомним, что ОАО "ЗСД" (с 2015 года АО) было создано в 1997-м для строительства Западного скоростного диаметра, на 100% принадлежит городу. Новым главным проектом стал первый этап Широтной магистрали скоростного движения, которая должна соединить Западный скоростной диаметр и Кольцевую автомобильную дорогу с продлением до Мурманского шоссе. 

Ранее мы писали, что на ЗСД в 2020 году зафиксировали абсолютный суточный рекорд трафика.

Фото: Piter.TV

Теги: зсд, смольный, широтная магистраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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