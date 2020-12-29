На ЗСД в 2020 году зафиксировали абсолютный суточный рекорд трафика

В целом трафик снизился по сравнению с 2019-м годом.

Аналитическая служба Западного скоростного диаметра подвели итоги 2020 года. За год скоростной трассой ЗСД воспользовались 90,7 млн раз. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы".

Показатель не является рекордным: в 2019-м году было совершено 97 млн транзакций, что на 6% больше. Это объясняется снижением трафика весной из-за ограничительных мер. В апреле-мае он упал на 60%. Абсолютный суточный рекорд трафика в 373 тыс. транзакций был зафиксирован 25 сентября 2020.

ЗСД пользуются в основном водители легковых автомобилей, они составляют 87%. За год магистралью стали чаще пользоваться кареты "Скорой помощи", транспорт "Почты России", полицейские и пожарная охрана. Им не нужно оплачивать проезд.

Аналитики выявили еще одну тенденцию: пользователи все чаще стали оплачивать проезд транспондерами (92%), а также банковской картой и устройствами с технологией NFC. В 2020 году трафик гостевых транспондеров на ЗСД вырос в 2,2 раза, а трафик транспондеров ЗСД на других платных дорогах вырос в 1,8 раза.

Фото: Piter.TV