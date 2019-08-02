У входа на "Газпром Арену" собралась огромная очередь на концерт Rammstein

Очередь начали занимать еще с ночи.

Мобильный корреспондент Piter.TV заснял очередь, которая образовалась у входа на "Газпром Арену". Петербуржцы пришли на концерт Rammstein, который начнется на стадионе 2 августа в 19:30.

О том, что жители города начали занимать очередь стало известно еще ночью. К утру у входа уже была группа людей. Теперь их количество еще больше увеличилось.

Музыканты прибыли в Петербург 31 июля. На входе в гостиницу их встретили поклонники, однако группа была в сопровождении охраны.

Сегодня, 2 августа, Rammstein даст концерт в рамках Europe Stadium Tour 2019. В начале этой недели, 29 июля, она выступила в "Лужниках" в Москве.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские полицейские помогли Rammstein пробиться через толпу поклонников.

Видео и фото: Piter.TV