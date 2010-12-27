Поклонники Rammstein с ночи ждут концерта у "Газпром Арены"

Он начнется в 19:30 2 августа.

Мобильный корреспондент Piter.TV сообщил о том, что у контрольно-пропускного пункта на "Газпром Арену" начала скапливаться очередь. Люди пришли занять места еще ночью. При этом сам концерт начнется 2 августа в 19:30. Перед выходом немецкой рок-группы будет разогрев.

Rammstein прибыла в Северную столицу 31 июля. Пробиться к музыкантам у поклонников не получилось, так как их сопровождала охрана. Помощь правоохранителей также понадобилась на выходе из гостиницы. В четверг, 1 августа, около 200 фанатов ожидали участников группы. В отель было не зайти, людей пришлось разгонять полицейским.

Рок-группа выступит в Петербурге уже сегодня, 2 августа, в рамках Europe Stadium Tour 2019. В начале этой недели, 29 июля, она дала концерт в "Лужниках" в Москве.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что лидер группы Тиль Лидеманн поприветствовал Петербург на фоне "Газпром Арены".

Фото: Piter.TV