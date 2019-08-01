  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:21
75
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн поприветствовал Санкт-Петербург

0 0

Он снял видео на фоне стадиона, в котором пройдет концерт.

Лидер немецкой рок-группы Rammstein поприветствовал город на Неве. Видео на фоне "Газпром Арены" он поделился со своими подписчиками в Instagram. На этом же стадионе пройдет концерт группы в пятницу, 2 августа. 

Накануне, 31 июля, стало известно, что Линдеманн прибыл в Петербург. От Москвы, где также выступила Rammstein, он добрался на "Сапсане". Подойти к музыканту не удалось, так как он был в сопровождении охраны. 

На "Газпром Арене" ожидается аншлаг, однако на сайте еще доступны билеты стоимостью от 9000 рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что клавишник группы Rammstein Кристиан Лоренц назвал Горбачева героем.

Видео: Тиль Линдеманн / Instagram  

Теги: rammstein, тиль линдеманн
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии