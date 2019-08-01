Клавишник группы Rammstein Кристиан Лоренц назвал Горбачева героем

Помимо этого, клавишник Rammstein рассказал, что ему знакомо творчество российской оперной певицы Анны Нетребко.

Клавишник группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц рассказал в интервью "Известиям" рассказал о своей встрече с Михаилом Горбачевым.

Музыкант отметил, что глава СССР является для него героем, так как фактически он был инициатором сноса Берлинского стены. Поэтому он не знает, как назвать иначе "этого смелого человека". Также Лоренц рассказал, что их представили друг другу на вручении музыкальной премии в Кельне, они даже смогли пообщаться тогда.

Помимо этого, клавишник Rammstein рассказал, что ему знакомо творчество российской оперной певицы Анны Нетребко. Он часто слышит ее голос во время прослушивания классического радио.

Ранее в Москве за автографами к клавишнику Rammstein пришли две тысячи человек.

Видео: YouTube/ Дмитрий Бравый Рок-архив

YouTube/ MindHex Media

YouTube/ Christian Cavalera