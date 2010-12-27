В Москве за автографами к клавишнику Rammstein пришли две тысячи человек

Спустя 10 лет группа выпустила свой новый альбом и отправилась в стадионный тур по Европе в поддержку пластинки. В России группа даст концерты только в двух столицах. В Петербурге концерт состоится 2 августа.

В Москве накануне концерта немецкой группы Rammstein (29 июля) собралась гигантская очередь к клавишнику группы Кристиану Флаке Лоренцу. Он устроил автограф-сессию в столичном книжном магазине, где подписывал свои книги Сегодня день рождения мира" и "Долбящий клавиши". Фотографии с большой очередью публиковали фанаты музыканта. По данным издательства, за автографом пришли почти две тысячи человек.

Концерт в Лужниках состоится уже сегодня (29 июля). Свой второй масштабный концерт группа даст 2 августа на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Спустя 10 лет группа выпустила свой новый альбом и отправилась в стадионный тур по Европе в поддержку пластинки. В России группа даст концерты только в двух столицах.

Группа Rammstein создана в 1994 году в Берлине.

Ранее лидер Rammstein Линдеманн сломал челюсть поклоннику.

Фото: Instagram/ irina_gernikova