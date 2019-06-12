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Вчера, 15:57
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nastya960
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Лидер Rammstein Линдеманн сломал челюсть поклоннику

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Тот оскорблял его подругу.

Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату. Об этом сообщает Bild.

Все произошло в отеле Мюнхена. Линдеманн отдыхал там в баре со знакомыми и своей подругой. К нему с просьбой о селфи подошел 54-летний житель Гамбурга, музыкант ему отказал. Тогда фанат начал оскорблять женщину. Вокалист потребовал извинений и после этого ударил мужчину в лицо, сломав ему челюсть.

Сам лидер Rammstein пока никак не прокомментировал данный инцидент.

В конце прошлого года Шнуров и лидер Rammstein с матом обратились к петербуржцам.
Видео: YouTube/ Deutsche Stars

 

 

 

 

 

 

 

Теги: rammstein, избил, тилль линдеманн
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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