Лидер Rammstein Линдеманн сломал челюсть поклоннику

Тот оскорблял его подругу.

Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату. Об этом сообщает Bild.

Все произошло в отеле Мюнхена. Линдеманн отдыхал там в баре со знакомыми и своей подругой. К нему с просьбой о селфи подошел 54-летний житель Гамбурга, музыкант ему отказал. Тогда фанат начал оскорблять женщину. Вокалист потребовал извинений и после этого ударил мужчину в лицо, сломав ему челюсть.

Сам лидер Rammstein пока никак не прокомментировал данный инцидент.

В конце прошлого года Шнуров и лидер Rammstein с матом обратились к петербуржцам.

Видео: YouTube/ Deutsche Stars