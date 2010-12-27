На выходе из гостиницы музыкантов встретили более 200 поклонников.

В четверг, 1 августа, петербургские полицейские помогли Rammstein пробиться через толпу поклонников. Об этом сообщают СМИ.

Так, на выходе из гостиницы музыкантов встретили более 200 поклонников. Каждый фанат желал взять автограф и сделать совместные фотографии. Для реализации своих планов собравшиеся прекрыли входы и выходы из гостиницы. В итоге петербургские полицейские были вынуждены оттеснять фанатов для того, чтобы участники группы Rammstein смогли выбраться.

Музыканты благополучно смогли уехать на прогулку. По данным СМИ, сперва они посетили Эрмитаж.

Ранее мы сообщали о том, что лидер Rammstein Тилль Линдеманн поприветствовал Санкт-Петербург.

Фото:paullanders_official/instagram