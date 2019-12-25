У ушедшего в отставку экс-мэра Владивостока Гуменюка проводят обыски

ТАСС: экс-чиновник проходит как свидетель по делу.

Дома у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка проводят обыски. Об этом журналистам ТАСС рассказала утром 31 мая официальный представитель СК по Приморскому краю Аврора Римская. Чиновница не уточнила, с каким расследованием связаны оперативные мероприятия.

Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка. Аврора Римская, представитель СК РФ по региону

Собственный источник информационного агентства в полиции уточнил, что речь идет об уголовном деле о получении взятки в отношении должностного лица от "Некрополя". По данному расследованию Олег Гуменюк якобы проходит в качестве свидетеля. Следственные органы считают, что фигурант преступления получил от двух граждан денежные средства в размере четырех миллионов рублей. За эти средства он незаконно выдал разрешение на установку опалубок на кладбище "Морском".

Трутнев рассказал, на что экс-мэр Владивостока тратил федеральные деньги.

Фото: Piter.tv