Олег Гуменюк написал заявление об увольнении после проверки Юрия Трутнева.

Российский вице-премьер Юрий Трутнев рассказал, на что экс-мэр Владивостока тратил федеральные деньги. Заявление чиновник сделал в рамках интервью Владимиру Соловьеву в программе для Вести.FM. Уполномоченный президента России под Дальнему Востоку прокомментировал решение Олега Гуменюка уйти в отставку. О решении бывшего главы города стало известно 18 мая после проверки Трутнева и губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Сейчас временно исполняющим обязанности мэра Владивостока назначен бывший заместитель председателя правительства региона Константин Шестаков.

Дело не в том, что он Гуменюк меня в чем-то подвел, дело в том, что есть город Владивосток. Вообще, чтобы Владивосток привести в лучшее состояние, только федеральных ресурсов за последнее время выделено 13 миллиардов рублей. Меня крайне интересует как они используются, что происходит в городе хорошего. Юрий Трутнев, вице-премьер РФ

Трутнев заметил, что год назад Олег Гуменюк делал "поребрики" вдоль разбитых улиц в ямах Владивостока. Тогда постпред президента РФ по ДФО сказал чиновнику "много доброго". В 2021 году по итогам визита Трутнева во Владивосток он попросил мэра города написать заявление об увольнении. Ранее на ненадлежащую работу мэра пожаловался губернатор Кожемяко, который не увидел существенных качественных изменений города несмотря на выделяемые федеральные средства.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE