Олег Гуменюк написал об этом в Instagram.

Глава Владивостока сообщил о решении уйти в отставку. Об этом Олег Гуменюк написал в посте на собственной странице в социальной сети Instagram. Заявление опубликовано после того, как вице-премьер России и по совместительству уполномоченный президентом по Дальнему Востоку Юрий Трутнев проверил состояние нескольких городских объектов. В проверке также участвовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока. Олег Гуменюк, глава города

Уголовное дело возбуждено после пожара в многоэтажке во Владивостоке, где погибли дети.

Фото: Instagram/ovgumenyuk

