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Глава Владивостока сообщил о решении уйти в отставку
Сегодня, 8:33
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lesjasap

Глава Владивостока сообщил о решении уйти в отставку

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Олег Гуменюк написал об этом в Instagram.

Глава Владивостока сообщил о решении уйти в отставку. Об этом Олег Гуменюк написал в посте на собственной странице в социальной сети Instagram. Заявление опубликовано после того, как вице-премьер России и по совместительству уполномоченный президентом по Дальнему Востоку Юрий Трутнев проверил состояние нескольких городских объектов. В проверке также участвовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока.

Олег Гуменюк, глава города

Уголовное дело возбуждено после пожара в многоэтажке во Владивостоке, где погибли дети.

Фото: Instagram/ovgumenyuk
 

Теги: instagram, владивосток, дальний восток, олег гуменюк
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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