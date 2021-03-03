Пострадавшими в пожаре считаются 14 человек.

Уголовное дело возбуждено после пожара в многоэтажке во Владивостоке, где погибли дети. Об этом рассказали представители Следственного комитета по Приморью. Известно, что с места происшествия медики изначально госпитализировали четырех несовершеннолетних. Двое из них погибли в больнице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). СКР РФ по региону

Напомним, что в видеообращении губернатор Олег Гуменюк сообщил, что пострадавшими в пожаре считаются 14 человек. Администрация города расселяет людей, которым нужна помощь после эвакуации. Им также оказывается психологическая поддержка. Согласно предварительной информации, возгорание в 25-этажном здании по улице Нейбута началось в квартире на 21-ом этаже. Причина пожара устанавливается.

МИД РФ допустил полное закрытие генконсульства США во Владивостоке весной.

Видео: Youtube/Инцидент Россия