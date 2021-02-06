Силовики пришли в квартиру к журналисту NewsBox24.

Во Владивостоке журналист заявил об обыске из-за акций 23 января. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". По данным СМИ, полиция пришла домой к сотруднику издания NewsBox24 Геннадию Шульге. В социальных сетях опубликован ролик, на котором мужчина в камуфляже прижимает хозяина квартиры к полу. При этом силовик держит его за голову.

Изъяты ноутбуки у меня и у жены, телефоны... Адвоката не допустили...Они зашли, показали постановление о возбуждении дела по статье 267 о перекрытии дороги 23 января Меня задерживал ОМОН 23 января, и я давал пояснения по этому делу, что ничего не видел. Меня задерживали на тротуаре, на дорогу я не выходил Геннадий Шульга, журналист

Корреспондент уточнил, что 6 февраля в отделении полиции ему рассказали, что он проходит по делу в качестве свидетеля. По итогам обыска в квартире Шульги был составлен протокол. В тексте документа указано, что оперативники изъяли технику, а также, что на момент проведения мероприятия велась съемка.

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