В квартире петербуржца обнаружили наркоплантацию с 1,5 кг марихуаны

3 февраля у мужчины провели обыски.

Правоохранители обнаружили в квартире 33-летнего мужчины на Парфеновской улице наркоплантацию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ провели обыски у гражданина 3 февраля. Они обнаружили и изъяли 26 кустов растений с корневой системой, оборудование для культивирования растений. Также в квартире был мешок с наркотическим средством общей массой почти 1,5 кг. Кусты растений направили на экспертизу.

Полиция Адмиралтейского района возбудила уголовное дело по ч.2. ст. 228 УК РФ. Подозреваемого задержали.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области