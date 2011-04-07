В Петербурге полиция пришла с обысками к семи активистам

Все активисты – оппозиционеры.

В Петербурге утром 6 февраля полиция нагрянула с обысками к оппозиционным активистам. Об этом сообщили в телеграм-канале "Ротонда".

Известно, что правоохранители пришли к экс-депутату МО Финляндский округ Светлане Уткиной, активистам "Весны" Павлу Чупрунову и Илье Гантваргу, экс-секретарю "Весны" Артему Уйманену, а также трем активистам Светлане Ковалец, Гавриле Филиппову, Артему Владимирову. Оппозиционерам вменяется статья о перекрытии дорог во время несанкционированного митинга 23 января.

Как рассказали в "Ротонде", Уткина 23 января не была не митинге, как и Артем Уйманен.

Мать задержанной на митинге 11-летней девочки получила предупреждение.

Фото: Piter.TV