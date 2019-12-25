МИД РФ допустил полное закрытие генконсульства США во Владивостоке весной. С заявлением выступил руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец.
По его словам, это одностороннее решение Госдепа США.
Которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме.
Андрей Броварец, руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке
Он подчеркнул, что закрытие может случиться в середине весны. Броварец заявил, что надеется на пересмотр Штатами данного решения.
Ранее Госдеп заявил, что США оперативно действуют, чтобы "привлечь к ответственности" Россию.
Фото: pixabay.com
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