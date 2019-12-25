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МИД РФ допустил полное закрытие генконсульства США во Владивостоке весной
Сегодня, 9:36
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matveyvn

МИД РФ допустил полное закрытие генконсульства США во Владивостоке весной

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Закрытие может случиться в середине весны.

МИД РФ допустил полное закрытие генконсульства США во Владивостоке весной. С заявлением выступил руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец.

По его словам, это одностороннее решение Госдепа США.

Которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме.

Андрей Броварец, руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке

Он подчеркнул, что закрытие может случиться в середине весны. Броварец заявил, что надеется на пересмотр Штатами данного решения.

Ранее Госдеп заявил, что США оперативно действуют, чтобы "привлечь к ответственности" Россию.

Фото: pixabay.com

Теги: генконсульство, мид рф, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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