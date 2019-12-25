У российского чиновника во время обыска нашли запрещенную книгу Гитлера

СМИ: запрещенная литература найдена у Олега Молчанова.

У российского чиновника во время обыска нашли запрещенную книгу авторства Адольфа Гитлера. Об этом сообщили журналисты URA.RU со ссылкой на собственный источник информации. По данным СМИ, речь идет о главе Росреестра по Курганской области Олеге Молчанове. Собеседник издания уточнил, что у подозреваемого оперативники нашли автобиографичное произведение фюрера Третьего рейха Mein Kampf. На территории России данная книга считается экстремистской.

Наличие дома запрещенной литературы — юридически не является нарушением, но фактически это будет озвучено в суде — это характеризующий личность материал источник СМИ

В настоящее время адвокат Молчанова Надежда Семенова не прокомментировала ситуацию. Напомним, что Олега Молчанова задержали 29 января. Чиновника подозревают в присвоении денежных средств. Следственные органы считают, что фигурант расследования в период с 1 июня 2016 года по 31 декабря 2019 года получил не менее 530 тысяч рублей, которые должны были пойти на раздачу премий сотрудникам. Также Молчанова подозревают в "откатах" в виде 10% от арендной платы за помещение, в котором находится управление Росреестра.

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Фото: Piter.tv